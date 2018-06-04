Ученые проверят содержание тяжелых изотопов в воздухе на МКС

Улучшить систему жизнеобеспечения космонавтов позволит предстоящая проверка воздуха Международной космической станции на тяжелые изотопы. Об этом «Известиям» рассказали в МГТУ имени Баумана.

На самочувствие экипажа и работу электронных устройств на борту оказывают негативное влияние тяжелые изотопы. Они образуются при работе установок для производства кислорода и очистки воздуха от углекислого газа.

«Их скопление в клетках способствует развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — рассказала первый заместитель заведующего кафедрой холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения МГТУ Анастасия Казакова.

Эксперимент по анализу атмосферы станции на присутствие тяжелых изотопов планируется провести в 2019 году. Полученные результаты помогут улучшить системы жизнеобеспечения и других изолированных объектов — подводных станций, подземных пунктов управления и т. д.

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Воздух на МКС проверят на тяжелые изотопы