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Британские парламентарии хотят исключить Россию из Интерпола

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Британские парламентарии призывают исключить Россию из Интерпола или как минимум ограничить «злоупотребление» базой данных этой организации, сообщает The Daily Telegraph.

Парламентарии заявляют, что Россия через Интерпол якобы пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Бизнесмен был задержан в Мадриде 30 мая и доставлен в комиссариат. Позже в Национальной полиции Испании заявили, что Браудера отпустили после проверки, поскольку ордер не имеет надлежащей юридической силы. При этом сам финансист утверждает, что ордер на его арест действующий и является новым красным уведомлением Интерпола.

В тот же день Интерпол заявил, что никогда не выдавал ордера на арест финансиста Уильяма Браудера.

Браудеру в РФ предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к девяти годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

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