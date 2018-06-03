Россию на «Детском Евровидении» представит Анна Филипчук из Барнаула

Тринадцатилетняя Анна Филипчук из Барнаула выступит на «Детском Евровидении-2018» от России.

«Победительницей национального отбора 2018 с результатом 9,9 процентов с песней «Непобедимые» становится блистательная Анна Филипчук», — сообщает ТАСС в воскресенье, 3 июня.

18 марта стало известно, что детский музыкальный конкурс «Евровидение» состоится в Минске 25 ноября этого года.

Логотипом предстоящего музыкального конкурса стала звезда, представленная в белорусском орнаменте из звуковых волн. Логотип сопровождается слоганом Light up! («Зажигай!»).