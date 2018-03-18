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Организаторы детского «Евровидения» в Минске объявили дату финала

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Фото: РИА Новости/Денис Асланов
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Детский музыкальный конкурс «Евровидение» состоится в Минске 25 ноября этого года, сообщила в воскресенье Белтелерадиокомпания, которая является национальным организатором конкурса.

«Репетиции, записи статистов, начиная с ввоза оборудования и установки сценической площадки - все это не меньше трех недель. Если мы говорим, что конкурс пройдет 25 ноября, то с начала ноября мы уже начнем преображать "Минск-Арену" к конкурсу», – рассказала заместитель генерального продюсера компании Ольга Шлягер

Логотипом предстоящего музыкального конкурса стала звезда, представленная в белорусском орнаменте из звуковых волн. Логотип сопровождается слоганом Light up! ("Зажигай!").

Детское «Евровидение» пройдет в белорусской столице во второй раз.  В предыдущий раз Минск принимал юных музыкантов со всего мира в 2010 году.

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