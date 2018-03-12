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Самойлова выступит на «Евровидении» с «песней со стержнем»

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На фестивале «Евровидение» в Португалии Россию представит певица Юлия Самойлова с песней Won’t Break! («Я не сломаюсь!»). Сама исполнительница назвала данное произведение «песней со стержнем». 

«Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — сказала Самойлова, отметив, что авторы будто намеренно переложили на музыку ее собственные мысли и переживания. 

Клип был впервые показан на «Первом канале». Режиссер официального видео и постановщик номера Алексей Голубев приоткрыл секрет того, каким будет ее выступление.

«Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры», — сказал он журналистам «РИА Новости».

В песне говорится о свободе и непоколебимости, о сердце, ведущем из темноты к свету. Ее авторами выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, которые также создавали композицию Flame Is Burning («Горит пламя»), с которой певица должна была выступить на песенном конкурсе в прошлом году. Однако украинские власти запретили певице въезжать в республику в течение трех лет из-за выступления в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

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