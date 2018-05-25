Украинский участник «Евровидения» сравнил концерт в России с «обидой мамы»

Украинский певец Николай Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin и представлявший страну на «Евровидении-2018», сравнил выступление в России с «обидой мамы».

«Выступать в России — это всё равно что обидеть маму», — приводит «РИА Новости» слова исполнителя, занявшего на песенном конкурсе 17-ое место. Melovin утверждает, что его несколько раз приглашали с концертами в Россию, однако он постоянно отказывался, считая, что время для этого еще не наступило.

«Приглашали, но нет — не время. Предлагали везде: и в Донецке (является столицей самопровозглашенной Донецкой народной республики. — Ред.), и еще где-то. Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу», — заявил артист, уточнив при этом, что посещал Крым до момента воссоединения полуострова с Россией.

Финал песенного конкурса «Евровидение» прошел в Лиссабоне 12 мая. Первое место зрители и профессиональное жюри «Евровидения» отдали певице из Израиля Нетте Барзилай.