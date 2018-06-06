Память о Сергее Белове увековечат в Томске

В Томске намерены установить памятник и построить дворец спорта имени олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира по баскетболу Сергея Белова (1944–2013). С идеей увековечить память легендарного земляка выступили жители города, и в итоге инициативу поддержало правительство региона. По словам заместителя губернатора Томской области по внутренней политике Сергея Ильиных, для строительства современного «Баскет-холла» уже подбирается подходящий земельный участок.

Катализатором появления этой идеи стал фильм «Движение вверх», отметил Сергей Ильиных.

— Поклонники, любители и профессионалы этого вида спорта выступили с инициативой увековечить память о нашем знаменитом земляке, построив многофункциональную спортивную арену имени Сергея Александровича Белова, — рассказал он «Известиям». — Мы поддерживаем эту идею и сейчас заняты выбором земельного участка, который подойдет для реализации такого проекта в Томске. У нас есть несколько вариантов, но мы хотим выбрать лучший из них с точки зрения транспортной доступности и уже имеющейся инфраструктуры.

Томский дворец спорта может быть построен по прототипу краснодарского и казанского «Баскет-холла», пояснил источник «Известий», близкий к региональному департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту. Такие спортивные комплексы вмещают 7,5 тыс. зрителей и имеют все условия для работы и развития молодых спортсменов: на втором этаже находится тренировочный зал с раздвижными трибунами на 500 мест, а также комплекс тренажеров, душевых и комфортабельных раздевалок, отвечающих высоким требованиям профессионального спорта.

— Мы проводим мониторинг имеющихся типовых проектов, которые могут быть одновременно удобными и функциональными для проведения соревнований самого высокого уровня, подготовки юных спортсменов, а также проведения культурно-массовых мероприятий, — пояснил Сергей Ильиных. — После того как проект будет подобран, мы будем понимать масштаб ресурсного обеспечения, определимся с нашими возможностями и перспективами включения его в федеральные программы.

Памятник Сергею Белову может быть установлен рядом с новой ареной или напротив лицея № 8, который в 1962 году закончил знаменитый баскетболист и тренер. Об этом «Известиям» рассказал мэр Томска Иван Кляйн.

— Сергей Белов — самый известный в мире томич, наш земляк, олимпийский чемпион и национальный герой. Есть предложение увековечить его имя, установив памятник напротив лицея № т8, в котором он когда-то учился, — сообщил Иван Кляйн.

Инициативу администрации Томской области уже поддержал и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

— На мой взгляд, Сергей Александрович давно заслужил подобного признания в родном регионе, — сказал «Известиям» Андрей Кириленко. — Это великий спортсмен, с чьим именем ассоциируется советский баскетбол. Он добился наивысших достижений как игрок и был очень успешным тренером.

Среди профессиональных спортсменов и любителей баскетбола вряд ли найдется тот, кто не знает имя Сергея Белова. Победитель ХХ летней Олимпиады (1972 год), трехкратный бронзовый призер Игр, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, лидер сборной СССР по баскетболу по набранным за карьеру очкам — это далеко не все его достижения. Решением Международной федерации баскетбола (ФИБА) Сергей Белов был признан лучшим европейским игроком всех времен и первым в Европе удостоился места в Музее баскетбольной славы всех звезд, который расположен в городе Спрингфилде в американском штате Массачусетс.

С 1993 по 1998 год Сергей Белов совмещал должности президента РФБ и главного тренера сборной России. Под его руководством команда дважды становилась вице-чемпионом мира и заняла третье место на Евробаскете-1998. В 1999 году Сергей Белов стал наставником пермского клуба «Урал-Грейт», с которым дважды выиграл чемпионат России. РФБ признала его лучшим тренером России последнего десятилетия XX века.

Сергей Белов умер на 70-м году жизни 3 октября 2013 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с могилой легендарного баскетбольного тренера Александра Гомельского.

В 2014 году в пермском дворце спорта «Молот» была открыта мемориальная доска в память о Сергее Белове. В 2015 году кубок Единой лиги ВТБ, который вручается победителю турнира, официально получил имя знаменитого спортсмена.

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