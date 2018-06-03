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Boeing-737 выкатился за пределы ВПП после посадки в Казахстане

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Boeing-737 казахстанской авиакомпании «Скат» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки в Костанае (административный центр Костанайской области Казахстана). Об этом сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию страны.

Самолет выкатился на боковую полосу безопасности. На борту лайнера находились 80 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал, передает «РИА Новости».

По факту случившегося специалисты организовали расследование причин ЧП.

Ранее сообщалось, что самолет «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Стамбула в Баку, во время полета столкнулся с птицей. Из-за этого лайнер вынужденно вернулся в международный аэропорт Ататюрка.

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