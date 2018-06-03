Массовый заплыв впервые прошел в Керченском проливе

В Керченском проливе впервые прошел массовый заплыв, в котором приняли участие 30 человек, в том числе женщины. Спортсмены преодолели дистанцию более 5 км от Кубани до Крыма. При этом судоходство не останавливали, рассказала представитель организатора мероприятия Дарья Архипова.

«У нас нет победителей и проигравших, у участников была одна цель — преодолеть Керченский пролив», — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, до этого заплывы такого масштаба не проводились. Обычно дистанцию преодолевали небольшими группами по семь человек. В соревновании участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители из более чем 10 российских городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и Ханты-Мансийска.

Ранее сообщалось, что глава императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле Lada Largus.



