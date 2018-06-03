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Эксперты открыли секрет создания успешного вирусного ролика

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Фото: ТАСС/Brian Cahn
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Специалисты раскрыли секрет создания успешного вирусного интернет-ролика. Сотрудники американской компании BuzzFeed разработали алгоритм, гарантирующий успех продукта у пользователей.

Сотрудница компании Дано Нгуен рассказала, что целью создателей подобных роликов должно быть формирование у аудитории ощущение того, что лично их касается то, что демонстрируется на кадрах, передает «Федеральное агентство новостей».

Программисты также отмечают, что необходимо понимать, как видео может быть полезно юзерам в реальной жизни. А беспокоиться о хэштегах не стоит, резюмируют они.

В мае американские ученые провели исследование, показавшее, что «зависание» в сети никак не влияет на продуктивность сотрудников, а мемы помогают справиться со стрессом.

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