Эксперты открыли секрет создания успешного вирусного ролика

Специалисты раскрыли секрет создания успешного вирусного интернет-ролика. Сотрудники американской компании BuzzFeed разработали алгоритм, гарантирующий успех продукта у пользователей.

Сотрудница компании Дано Нгуен рассказала, что целью создателей подобных роликов должно быть формирование у аудитории ощущение того, что лично их касается то, что демонстрируется на кадрах, передает «Федеральное агентство новостей».

Программисты также отмечают, что необходимо понимать, как видео может быть полезно юзерам в реальной жизни. А беспокоиться о хэштегах не стоит, резюмируют они.

В мае американские ученые провели исследование, показавшее, что «зависание» в сети никак не влияет на продуктивность сотрудников, а мемы помогают справиться со стрессом.