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Израильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газы ракету

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Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, запущенную из сектора Газа, еще одна разорвалась на территории палестинского анклава, сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

30 мая израильская армия при помощи боевых самолетов, вертолетов и летательных аппаратов нанесла около 25 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. Военные заявили, что таким образом они ответили на атаку палестинских боевиков, которая произошла на территории еврейского государства за день до этого.

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