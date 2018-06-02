Израильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газы ракету
Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, запущенную из сектора Газа, еще одна разорвалась на территории палестинского анклава, сообщается в Twitter армии обороны Израиля.
30 мая израильская армия при помощи боевых самолетов, вертолетов и летательных аппаратов нанесла около 25 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. Военные заявили, что таким образом они ответили на атаку палестинских боевиков, которая произошла на территории еврейского государства за день до этого.