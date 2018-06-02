Израильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газы ракету

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, запущенную из сектора Газа, еще одна разорвалась на территории палестинского анклава, сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

Following the sirens that were sounded in the Eshkol Regional Council, two rockets were identified from the Gaza Strip launched towards Israel. The IDF's Iron Dome aerial defense system intercepted one of the launches and the other apparently landed in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

30 мая израильская армия при помощи боевых самолетов, вертолетов и летательных аппаратов нанесла около 25 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. Военные заявили, что таким образом они ответили на атаку палестинских боевиков, которая произошла на территории еврейского государства за день до этого.