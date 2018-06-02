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Ученые заставили двигаться тараканью ногу с помощью искусственного нерва

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Южнокорейские ученые создали искусственный электронный аналог нерва и, подсоединив его к ноге таракана, заставили ее двигаться. Об этом сообщило издание Science.

По мнению исследователей, такая технология позволит создавать протезы, которые сами смогут «воспринимать» действительность «тактильно», как настоящие органы.

Искусственный нерв был создан с помощью датчиков давления, которые передают сигнал через осциллограф на специальный транзистор.

29 мая стало известно, что неограниченное использование планшетов, смартфонов или компьютеров в вечернее время вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма.

Оказывается, гаджеты подавляют выработку мелатонина — гормона, который отвечает за периоды сна и бодрствования.

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