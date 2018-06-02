Путин дважды прервал свое выступление в Кремле из-за плача ребенка

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле в честь Дня защиты детей дважды прервал речь из-за плача младенца.

1 июня в Александровском саду президент вручал награды «Родительская слава» многодетным семьям. Перед церемонией Путин произносил речь, но был вынужден остановиться.

«К маме надо, сейчас успокоится», — с улыбкой сказал президент, когда малыш начал плакать.

После этого он продолжил выступление, однако ребенок вновь заплакал.

«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», — сказал Путин.

После этого ребенок действительно успокоился, российский лидер закончил выступление и вручил мамам и папам, которые воспитывают семь и более детей, ордена «Родительская слава».

Трансляцию выступления вел телеканал RT.

Помимо этого в День защиты детей Путин посетил двух пациентов в новом лечебном корпусе Морозовской детской больницы. Президент навестил 16-летнюю девушку, которая перенесла операцию после инсульта и 6-летнего мальчика Савелия, который восстанавливается после пересадки почки.