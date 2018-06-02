Прямой эфир

Путин дважды прервал свое выступление в Кремле из-за плача ребенка

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле в честь Дня защиты детей дважды прервал речь из-за плача младенца.

1 июня в Александровском саду президент вручал награды «Родительская слава» многодетным семьям. Перед церемонией Путин произносил речь, но был вынужден остановиться.

«К маме надо, сейчас успокоится», — с улыбкой сказал президент, когда малыш начал плакать.

После этого он продолжил выступление, однако ребенок вновь заплакал.

«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», — сказал Путин.

После этого ребенок действительно успокоился, российский лидер закончил выступление и вручил мамам и папам, которые воспитывают семь и более детей, ордена «Родительская слава».

Трансляцию выступления вел телеканал RT.

Помимо этого в День защиты детей Путин посетил двух пациентов в новом лечебном корпусе Морозовской детской больницы. Президент навестил 16-летнюю девушку, которая перенесла операцию после инсульта и 6-летнего мальчика Савелия, который восстанавливается после пересадки почки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поздравил создателей «Смешариков» с 15-летием проекта
Пособие на детей до трех лет увеличат до конца года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017