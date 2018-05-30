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Пособие на детей до трех лет увеличат до конца года

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Сейчас оно составляет 50 рублей в месяц.

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О планах изменить сумму выплаты рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей», — сообщил он «Известиям».

Кроме того, сейчас данные выплаты лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет, и увеличение пособия хотя бы до 10 тыс. рублей станет серьезным ударом по бизнесу.

Эксперты считают, что выплаты должно взять на себя государство и что их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пособие за 50

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