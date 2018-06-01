Путин посетил пациентов Морозовской детской больницы в Москве

Президент России Владимир Путин посетил двух пациентов в новом лечебном корпусе Морозовской детской городской клинической больницы.

Новый объект рассчитан на 500 мест. В нем есть отделение для лечения детей с нарушением сердечного ритма, а также центр детского инсульта. Главу государства сопровождали главврач больницы Игорь Колтунов и мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

Путин посетил 16-летнюю девушку, которая перенесла операцию после инсульта. Президент поинтересовался ее самочувствием и спросил о деталях проведенного вмешательства.

Кроме того, глава государства зашел в палату к 6-летнему мальчику Савелию, который восстанавливается после пересадки почки. Ребенок сразу узнал гостя. «Вы президент», — сказал Савелий, прежде чем начать разговор. В ответ Путин утвердительно кивнул. Тогда мальчик пожаловался главе государства, что ему не нравятся болезненные процедуры и что он хочет поскорее выписаться, чтобы пойти гулять. «Потерпи, мой хороший», — подбодрил его президент.

Ранее стало известно, что самым лучшим санаторием в России на форуме «Здравница-2018» признали Военный клинический санаторий Центрального военного округа «Волга» в Самаре. Он был удостоен специального приза Российской академии наук.