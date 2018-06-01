Синоптики рассказали о погоде в Москве на июнь

В июне москвичей и жителей Подмосковья ждет переменчивая погода. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В июне погода будет переменчивой, это будет заметно уже в первые дни лета», — цитирует Макарову ТАСС.

По ее словам, 4 июня воздух прогреется до плюс 25 градусов. Но уже 5 июня ожидаются дожди и температура не выше 22 градусов тепла, еще через день похолодает до плюс 18 градусов.

При этом синоптики уверяют, что в течение месяца температура и осадки будут в пределах нормы.

По прогнозам метеорологов, в ночь на 2 июня температура воздуха составит плюс 7–9 градусов, по области — плюс 5–10 градусов, днем в городе ожидается плюс 22–24 градуса, в Московской области — плюс 20–25 градусов.