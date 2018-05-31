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Синоптики прогнозируют апрельскую погоду в Москве 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Погода в первый день лета в Москве будет соответствовать апрельским показателям, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Лето начнется с холодной погоды — 1 июня температурный фон больше соответствует четвертой пятидневке апреля», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам Вильфанда, в ночь на 1 июня температура воздуха в столице опустится до плюс 3–5 градусов, а по области до минус 3 градусов.

Днем столбики термометров в городе поднимутся до 12–14 градусов.

Глава Гидрометцентра добавил, что ночь на 2 июня также будет холодной, но в следующие три дня ожидается постепенное повышение температуры и кратковременные небольшие осадки, без сильных ливней.

‍Накануне сообщалось, что до вечера 31 мая в Москве будет действовать штормовое предупреждение.

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