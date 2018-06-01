Прямой эфир

Россия и ОАЭ договорились сотрудничать в антитеррористической сфере

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Объединённые Арабские Эмираты договорились координировать усилия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Стороны будут обмениваться информацией и опытом, в том числе по вопросам подготовки кадров.

Россия выведет ОАЭ на орбиту
Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов может полететь на МКС в 2019 году

Об этом говорится в декларации о стратегическом партнерстве стран, которая была подписана по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.

Лидеры стран призывали к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом на «основе уважения суверенитета государств», пострадавших от действий различных группировок. При этом было подчеркнуто, что коллективные меры должны быть «без двойных стандартов и в соответствии с международным правом и Уставом ООН», передает «РИА Новости».

Кроме того, по итогам переговоров Москва и Абу-Даби договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Также стороны продолжат кооперацию в сфере «мирного атома». Речь, в частности, идет о совместных научно-технических исследованиях по строительству ракет и наработках в области ядерно-топливного цикла, а также расширении сотрудничества в области возобновляемой энергетики.

Стороны также уделили внимание инвестициям. Россия и ОАЭ намерены развивать новые совместные проекты, в том числе на основе уже созданных инвестплатформ. Лидеры подтвердили стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества в других сферах. Так Москва и Абу-Даби договорились развивать прямые партнерские связи между образовательными и научными организациями, наращивать поставки сельхозпродукции и продовольствия, снизить стоимость услуг международного роуминга и услуг связи для абонентов двух стран, и не только.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай назвал военно-техническое сотрудничество с Россией лучшим в истории
Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в энергетике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017