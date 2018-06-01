Россия и ОАЭ договорились сотрудничать в антитеррористической сфере

Россия и Объединённые Арабские Эмираты договорились координировать усилия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Стороны будут обмениваться информацией и опытом, в том числе по вопросам подготовки кадров.

Об этом говорится в декларации о стратегическом партнерстве стран, которая была подписана по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.

Лидеры стран призывали к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом на «основе уважения суверенитета государств», пострадавших от действий различных группировок. При этом было подчеркнуто, что коллективные меры должны быть «без двойных стандартов и в соответствии с международным правом и Уставом ООН», передает «РИА Новости».

Кроме того, по итогам переговоров Москва и Абу-Даби договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Также стороны продолжат кооперацию в сфере «мирного атома». Речь, в частности, идет о совместных научно-технических исследованиях по строительству ракет и наработках в области ядерно-топливного цикла, а также расширении сотрудничества в области возобновляемой энергетики.

Стороны также уделили внимание инвестициям. Россия и ОАЭ намерены развивать новые совместные проекты, в том числе на основе уже созданных инвестплатформ. Лидеры подтвердили стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества в других сферах. Так Москва и Абу-Даби договорились развивать прямые партнерские связи между образовательными и научными организациями, наращивать поставки сельхозпродукции и продовольствия, снизить стоимость услуг международного роуминга и услуг связи для абонентов двух стран, и не только.