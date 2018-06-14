«Умный» протез запомнит движения человека

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали «умный» протез. Он предназначен для пациентов с ампутацией ноги ниже колена. Закрепленные на культе голени датчики считывают активность мышц. Миниатюрный бортовой компьютер определяет необходимую скорость и амплитуду движений. Российское изделие, по прогнозам его создателей, окажется в несколько раз дешевле зарубежных аналогов.

Как сообщил «Известиям» научный консультант проекта, нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров, на создание протеза ушло два года. Изделие было представлено на прошедшем в мае биоинженерном хакатоне «Нейростарт».

— Сейчас подобного российского протеза нижних конечностей не существует, есть только импортные. Наша задача — помочь студентам вывести новинку на рынок. Это, пожалуй, один из самых сложных этапов проекта. Но мы активно работаем. Так что шансы начать выпуск готового изделия есть, — пояснил Артур Биктимиров.

По словам одного из разработчиков новинки, студента ДВФУ Александра Полонского, созданная технология получила название HiLeg.

— Наш протез — с активной стопой. Сервопривод изменяет ее положение, это помогает пользователю двигаться. Миниатюрный бортовой компьютер определяет необходимую скорость и амплитуду движения. Закрепленные на культе голени миодатчики измеряют активность мышц, — рассказал «Известиям» Александр Полонский.

Благодаря использованию машинного обучения, изделие может адаптироваться к конкретному пользователю, его весу и особенностям походки.

— Мы «обучаем» искусственный интеллект. На ноге здорового человека закрепляются датчики, которые отслеживают движения. Такая технология позволит протезу распознавать различные типы перемещения — ходьбу, подъем и спуск по лестнице, бег. Это значительное преимущество — во всех аналогах пользователь сам вынужден адаптироваться к протезу, — отметил Александр Полонский.

Еще одна особенность изделия — новая система амортизации, копирующая особенности человеческой стопы и способствующая естественному распределению нагрузки.

По словам разработчиков HiLeg, сейчас на российском рынке присутствуют только импортные бионические протезы нижних конечностей.

— В России они продаются за 2–3 млн рублей и даже дороже. За счет производства в России и использования некоторых стандартных комплектующих (например, сервоприводов) мы планируем сделать новинку намного более доступной. Реалистичным прогнозом можно считать отпускную цену 500–600 тыс. рублей, — отметил Александр Полонский.

В случае успешного прохождения испытаний протез будет востребован у российских пациентов, считают эксперты. Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Лычагин уверен, что такая система необходима.

— Разработчики изделия сделали его адаптируемым и персонифицированным. Кроме того, стоимость изделия значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. Поэтому новинка после завершения работы над ней будет представлять интерес, — считает он.

Как сообщили «Известиям» в ДВФУ, в ближайшее время проект HiLeg выйдет на краудфандинговые площадки. Там планируется найти средства для завершения разработки. На тестирование и доработку продукта, по самым оптимистичным прогнозам, уйдет еще 1,5–2 года.