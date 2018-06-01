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Вспышка пламени в иркутском ТЦ попала на видео

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Вспышку пламени, которая произошла во время проведения химического эксперимента в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ», зафиксировали камеры наблюдения. Кадры публикует сайт телеканала РЕН ТВ.  

ЧП произошло днем 1 июня. В «детской лаборатории» на третьем этаже торгового центра при проведении опыта воспламенилась газовоздушная смесь.

Восемь детей в возрасте от 6 до 11 лет получили ожоги первой и второй степеней тяжести. Все они доставлены в больницу.

У ряда СМИ данные о числе пострадавших разнятся, сообщается, что травмы могли получить от 5 до 10 детей.

По факту инцидента завели уголовное дело. Уже задержаны директор научно-развлекательного центра и его экскурсоводы. Запись с камер видеонаблюдения изучают следователи. 

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