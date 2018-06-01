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В МЧС назвали предварительную причину возгорания в иркутском ТЦ

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Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Воспламенение газовоздушной смеси при проведении эксперимента в игровой комнате торгового центра «КомсоМОЛЛ» в Иркутске стало причиной возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что при проведении эксперимента в комнате произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего восемь детей в возрасте от 6 до 11 лет получили ожоги первой и второй степеней тяжести», — цитирует RT представителя пресс-службы.

Все пострадавшие госпитализированы.

Сообщение о возгорании в одной из детских развлекательных комнат ТЦ поступило в 15:10 по местному времени.

По словам сотрудника пресс-службы, пожарные приняли решение об эвакуации всего торгового центра.

«Были эвакуированы более тысячи человек. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме», — подчеркнул он.

О произошедшем доложено властям региона.

Ранее источник в региональном Минздраве сообщил, что, по предварительной информации, термические ожоги получили десять детей.

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