В МЧС назвали предварительную причину возгорания в иркутском ТЦ
Воспламенение газовоздушной смеси при проведении эксперимента в игровой комнате торгового центра «КомсоМОЛЛ» в Иркутске стало причиной возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что при проведении эксперимента в комнате произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего восемь детей в возрасте от 6 до 11 лет получили ожоги первой и второй степеней тяжести», — цитирует RT представителя пресс-службы.
Все пострадавшие госпитализированы.
Сообщение о возгорании в одной из детских развлекательных комнат ТЦ поступило в 15:10 по местному времени.
По словам сотрудника пресс-службы, пожарные приняли решение об эвакуации всего торгового центра.
«Были эвакуированы более тысячи человек. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме», — подчеркнул он.
О произошедшем доложено властям региона.
Ранее источник в региональном Минздраве сообщил, что, по предварительной информации, термические ожоги получили десять детей.