Посещаемость подросткового клуба в Казани выросла в два раза после ремонта

Посещаемость подросткового клуба «Энергетик» в Казани выросла более чем в два раза после капитального ремонта и открытия новой универсальной спортивной площадки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

После обновления клуба количество занимающихся выросло с 230 человек до 500. На территории открылась новая универсальная площадка для занятий спортом, для детей младшего возраста была обустроена отдельная площадка, сообщает ИА «Татар-информ».

Как рассказала директор учреждения Евгения Сабируллова, после проведения ремонта в клубе открылись новые секции и кружки, где дети могут заниматься карате, художественной гимнастикой, кроссфитом, современными танцами, а для малышей стали доступны занятия английским языком.

Здоровый образ жизни и здоровье населения является одним из 12 приоритетов развития Казани. На данный момент на территории города действует 57 подростковых клубов, в которых занимаются более 15 тыс. человек.