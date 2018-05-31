Мероприятия в День защиты детей отменили в Казани

Власти Казани решили перенести на другую дату мероприятия в честь Дня защиты детей. Это связано с неблагоприятным метеопрогнозом на завтра, 1 июня.

В городе ожидается сильное похолодание, возможен даже мокрый снег, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Там не уточнили, когда состоится праздничная программа. Праздник, который должен был завтра состояться в Старо-Татарской слободе, также перенесен.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на города Поволжья и центральную Россию 30 мая обрушился штормовой ветер. В Татарстане от непогоды погиб один человек, семеро пострадали. Власти республики приняли решение выплатить семье погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации.