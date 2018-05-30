Академия тенниса Тарпищева в Казани осталась без купола

Сильный ветер снес купол с академии тенниса Шамиля Тарпищева в Казани. Очевидцы выкладывают в интернет фотографии последствий стихии.

Под удар непогоды попало здание академии на улице Урицкого. С крыши здания сорвало надувной купол, передает ИА «Татар-информ». Подробности ЧП устанавливаются.

По прогнозам синоптиков, 30 мая в Татарстане порывы ветра будут достигать 20–25 м/с. Местами в республике пройдут грозы.

Напомним, три человека пострадали из-за непогоды в Кирове. Ураган обрушился на город 27 мая, в результате было повалено около 60 деревьев и повреждены 12 остановок общественного транспорта.