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Ухудшение погоды прогнозируют в Татарстане

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Штормовой ветер ожидается в Татарстане в ближайшие сутки. МЧС просит местных жителей соблюдать осторожность.

По прогнозам синоптиков, 30 мая в Татарстане порывы ветра будут достигать 20–25 м/с. Местами в республике пройдут грозы. МЧС не исключает, что ухудшение погоды может привести к авариям на линиях электропередачи, связанных с обрывом проводов.

В связи с непогодой экстренные службы рекомендуют местным жителям держаться подальше от рекламных щитов и вывесок, избегать больших деревьев и не прятаться от ветра на остановках общественного транспорта, сообщает ИА «Татар-информ». Владельцев лодок просят воздержаться от пользования плавсредствами.

Как сообщал портал iz.ru, 30 мая в Челябинской области прогнозируют ночные заморозки, снег и дневную грозу.

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