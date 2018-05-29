Ухудшение погоды прогнозируют в Татарстане

Штормовой ветер ожидается в Татарстане в ближайшие сутки. МЧС просит местных жителей соблюдать осторожность.

По прогнозам синоптиков, 30 мая в Татарстане порывы ветра будут достигать 20–25 м/с. Местами в республике пройдут грозы. МЧС не исключает, что ухудшение погоды может привести к авариям на линиях электропередачи, связанных с обрывом проводов.

В связи с непогодой экстренные службы рекомендуют местным жителям держаться подальше от рекламных щитов и вывесок, избегать больших деревьев и не прятаться от ветра на остановках общественного транспорта, сообщает ИА «Татар-информ». Владельцев лодок просят воздержаться от пользования плавсредствами.

Как сообщал портал iz.ru, 30 мая в Челябинской области прогнозируют ночные заморозки, снег и дневную грозу.



