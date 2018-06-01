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Вертолет доставил почту и пенсии в села Хабаровского края

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Вертолет авиакомпании «Восток» совершил второй внеплановый полет из Хабаровска в села Победа и Новокуровка, так как вода в реках Тунгуска и Кур опустилась до низкого уровня и по ней нельзя запустить навигацию. На этот рейс было продано 15 пассажирских билетов.

Жители сел получили почту и пенсии, сообщили ИА AmurMedia в правительстве Хабаровского края. В сельских поселениях Новокуровка и Победа проживают 340 и 706 человек соответственно. Зимой до них можно добраться по ледовым переправам, летом — водным транспортом.

Напомним, в январе спасатели в Псковской области обеспечивали жителей островов Псковского озера необходимыми продуктами питания и товарами повседневного спроса. Благодаря организованной доставке люди вовремя получали лекарства, письма и пенсии. Также спасатели увозили с островов жителей, которым требуется профессиональная медицинская помощь.

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