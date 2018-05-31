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Продукты будут доставлять в поселки Хабаровского края на вертолетах

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Несколько поселков остаются без навигации из-за низкого уровня воды в реках в Хабаровском крае. В связи с этим почту, продукты и пенсии местным жителям доставят на вертолете.

Низкий уровень воды наблюдается в реке Тунгуска и Кур. Речные судна «Заря» не могут начать навигацию, что ставит под угрозу транспортное сообщение с отдаленными поселками. В начале мая вертолет уже доставил в населенные пункты социально важные грузы, пенсии и местных жителей. Очередной перелет запланирован на 1 июня, сообщает ИА AmurMedia.

На борт продано 15 пассажирских билетов, также планируется доставка пенсии и продуктов.

В правительстве уточняют, что воздушное сообщение обычно осуществляется только в апреле и ноябре. В 2017 году было выполнено 16 авиарейсов.

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