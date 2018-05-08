Пенсии и лекарства доставили жителям Хабаровского края на вертолете

Из-за низкого уровня рек несколько населенных пунктов Хабаровского края остались без транспортного сообщения. Пенсии, продукты и лекарства жителям доставили на вертолете.

В теплый период отдаленные поселки обеспечивают всем необходимым с помощью речного транспорта. Однако из-за низкого уровня воды в реке Кур никакие транспортные средства к населенным пунктам пройти не могут. Это ставит под угрозу жизнеобеспечение людей. В связи со сложившейся ситуацией глава Хабаровского района запросил в правительстве края вертолет, сообщает Vostokmedia.

Ми-8 доставил в поселки лекарства, продукты и почту. Кроме того, в селе Победа пенсии получили 288 человек, в Новокуровке — 170 человек.