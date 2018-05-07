Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в «новой Москве»

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из «новой Москвы» пятилетнего ребенка в ДТП, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

Автомобильная авария произошла в понедельник, 7 мая, на Киевском шоссе в районе поселка Киевское (29 км МКАД). Пострадавшего мальчика с различными травмами в сопровождении авиамедицинской бригады доставили в больницу.

3 мая в московском парке «Коломенское» перевернулась повозка с пассажирами. В результате инцидента пострадали пять человек. Для госпитализации пострадавших задействовали два санитарных вертолета.