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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в «новой Москве»

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Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
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Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из «новой Москвы» пятилетнего ребенка в ДТП, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

Автомобильная авария произошла в понедельник, 7 мая, на Киевском шоссе в районе поселка Киевское (29 км МКАД). Пострадавшего мальчика с различными травмами в сопровождении авиамедицинской бригады доставили в больницу.

3 мая в московском парке «Коломенское» перевернулась повозка с пассажирами. В результате инцидента пострадали пять человек. Для госпитализации пострадавших задействовали два санитарных вертолета.

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