Canon прекратил продажи последней пленочной фотокамеры

Компания Canon прекратила продажи последней пленочной камеры — EOS-1v. Об этом сообщило японское издание Sankei.

Этот фотоаппарат вышел в 2000 году, и магазины реализовывали складские запасы «зеркалки». Камера Canon EOS-1v представляет собой линейку 35-миллиметровых автофокусных пленочных и цифровых зеркальных камер. Первой «зеркалкой» серии стала выпущенная в 1987 году Canon EOS 650.

В компании заявили, что камеры будут приниматься на сервисное обслуживание до 31 октября 2025 года, однако предупредили, что клиенту могут отказать в ремонте уже в 2020 году, если на заводе закончатся запчасти для данной модели, передает телеканал «360».

Пленочные фотокамеры всё еще продает японская Nikon. Кроме того, ряд таких компаний как Leica, Fujifilm и Polaroid выпускают пленочные фотоаппараты с функцией моментальной печати.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на рынок вернется фотоаппарат «Зенит».