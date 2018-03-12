Одна из первых фотокамер Leica продана на аукционе

Одна из первых камер Leica стала самой дорогой в истории. Аппарат нулевой серии 1923 года был продан за рекордные €2,4 млн. Камеру создали за 2 года до выпуска первой серии Leica. Всего основатель бренда Эрнст Лейтц создал 25 аппаратов уникальной модели. Спустя 95 лет три камеры находятся в рабочем состоянии.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.