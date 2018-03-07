Любовное письмо Эйнштейна ушло с молотка

Интимное письмо Альберта Эйнштейна ушло на аукционе в Израиле за $6,1 тыс. Любовная записка была написана в 1921 году молодой итальянской студентке — 22-летней Э. Пиккини. Девушку заинтересовала физика во время посещения Флоренции.

Также вскоре на торги в Нью-Йорке будет выставлена скрипка Эйнштейна. Предварительно лот оценивают от $100 тыс. до $150 тыс.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.