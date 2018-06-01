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Власти Чечни собираются вернуть в Россию из Ирака около 100 детей

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Фото: Global Look Press/Khalil Dawood
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Власти Чечни планируют в ближайшее время вернуть в Россию 94 ребенка, матери которых были осуждены в Ираке на длительные сроки заключения. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

«После небольшой паузы, связанной с решением сложных юридических вопросов, домой в Россию будет возвращено 94 ребенка. Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения», — цитирует его «РИА Новости».

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Он отметил, что процесс возвращения детей на родину пройдет в два этапа. В состав первой группы войдет 49 детей, рожденных в России. 25 из них вернутся домой уже в июне, для них подготовлены все необходимые документы для выезда из Ирака.

Во второй группе в Россию вернут 45 детей, рожденных за пределами страны. «Это очень сложный процесс, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников», — признался Кадыров.

Ранее он заявил, что родственникам малолетних предложат сдать материалы для ДНК-теста, чтобы установить факт гражданства детей и упростить процедуру их возвращения.

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