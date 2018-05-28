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В Чечне проведут коллективный ДНК-тест местных жителей

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести в республике коллективную сдачу материалов для ДНК-теста. Это нужно для выявления родственной принадлежности российских детей, оказавшихся в Ираке и Сирии. Об этом Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте».

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«Мы ведем активную работу по установлению судьбы и возвращению детей и женщин — граждан России, которые оказались в Ираке и Сирии», — написал Кадыров. По его словам, сдача материала на ДНК поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство Российской Федерации.

Представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в Ираке договорился, что все дела по российским гражданам будет рассматривать один судья.

По мнению Кадырова, это значительно облегчит и ускорит рассмотрение дел по возвращению российских детей домой.

Ранее, 29 апреля, суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за принадлежность к запрещенной в России террористической группировке ИГ. Детей осужденных в Ираке россиянок вывезут на родину, заявляла член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

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