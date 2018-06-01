Операторам капремонта предоставят доступ к персональным данным граждан
Региональные операторы, курирующие выполнение капремонта, могут получить доступ к персональным данным собственников жилья для ускоренного взыскания задолженностей.
Такие рекомендации дал Минстрою Совет Федерации.
Сейчас суды отменяют решения по взиманию долгов из-за отсутствия в приказах части персональных данных собственников жилья.
Новая инициатива позволит упростить судебный механизм.
С 2017 года задолженность россиян по взносам региональным операторам возросла с 12 млрд рублей до 78,9 млрд рублей.
При этом Жилищный кодекс наделяет операторов правом взыскивать долги с неплательщиков, однако за получение персональных данных собственников для обращения в суд приходится платить.
Деньги на оплату госпошлин выделяются из регионального бюджета. Затраты составляют несколько миллиардов рублей ежегодно. При этом не все регионы могут позволить себе такие расходы.
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Капремонт освободится от долгов