Операторам капремонта предоставят доступ к персональным данным граждан

Региональные операторы, курирующие выполнение капремонта, могут получить доступ к персональным данным собственников жилья для ускоренного взыскания задолженностей.

Такие рекомендации дал Минстрою Совет Федерации.

Сейчас суды отменяют решения по взиманию долгов из-за отсутствия в приказах части персональных данных собственников жилья.

Новая инициатива позволит упростить судебный механизм.

С 2017 года задолженность россиян по взносам региональным операторам возросла с 12 млрд рублей до 78,9 млрд рублей.

При этом Жилищный кодекс наделяет операторов правом взыскивать долги с неплательщиков, однако за получение персональных данных собственников для обращения в суд приходится платить.

Деньги на оплату госпошлин выделяются из регионального бюджета. Затраты составляют несколько миллиардов рублей ежегодно. При этом не все регионы могут позволить себе такие расходы.

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Капремонт освободится от долгов