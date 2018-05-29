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В законодательстве разграничат понятия капитального и текущего ремонта

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В жилищном законодательстве планируют разграничить понятия капитального и текущего ремонта многоквартирных домов с целью эффективного расходования средств граждан и борьбы с недобросовестными управляющими компаниями.

Совет Федерации направил соответствующие рекомендации в Минстрой.

Таким образом верхняя палата парламента поддержала идеи Калининградской и Ростовской областей, которые предложили не только составлять перечень работ по капремонту, но и указывать объемы и состав работ, а также согласовывать их с органами госжилнадзора.

Иногда недобросовестные управляющие организации подменяют капитальный ремонт текущим, пытаясь таким образом нажиться на незнании собственников о разнице в ценах на работы.

Текущий ремонт предполагает периодические мероприятия по поддержанию исправного состояния систем дома, в то время как капремонт включает масштабный ремонт (замена кровли и стояков, ремонт всего фасада).

В Ассоциации региональных операторов капремонта отметили, что данная проблема особенно актуальна для собственников, которые не делают взносы в общий котел регионального оператора, а открыли специальные счета дома.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Капитальный и текущий ремонт разграничат

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