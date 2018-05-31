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Малайзия сняла с России вину за крушение Boeing над Донбассом

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Министр транспорта Малайзии Энтони Лок снял с России вину за крушение Boeing над Донбассом. Об этом он заявил изданию Channel News Asia в четверг, 31 мая.

«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто показать пальцем на Россию», — цитирует его RT.

При этом он добавил, что все дальнейшие действия по расследованию должны совершаться с учетом дипломатических отношений.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая JIT заявила, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили малайзийский Boeing, якобы принадлежал российским ВС. Россия отрицает это обвинение.

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