Малайзия сняла с России вину за крушение Boeing над Донбассом

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок снял с России вину за крушение Boeing над Донбассом. Об этом он заявил изданию Channel News Asia в четверг, 31 мая.

«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто показать пальцем на Россию», — цитирует его RT.

При этом он добавил, что все дальнейшие действия по расследованию должны совершаться с учетом дипломатических отношений.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая JIT заявила, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили малайзийский Boeing, якобы принадлежал российским ВС. Россия отрицает это обвинение.