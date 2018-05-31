Финалисты турнира по хоккею на валенках отказались от путевки в Данию

В Ижевске вручены награды победителям первого городского чемпионата по хоккею на валенках, команде «Торпедо–Татарбазар». Предполагалось, что она поедет в Данию на Чемпионат мира по хоккею. Однако члены команды не успели оформить визы для поездки, и поэтому путешествия не получилось.

Впрочем, как уточняет ИА «Сусанин», объявленный приз решено было заменить на покупку комплектов хоккейной экипировки. Стоимость сертификата на приобретение вещей сделали эквивалентной стоимости поездки в Данию. По словам заместителя капитана команды Рустема Черевинского, хоккейная форма для игроков нужнее. Вторым призом стала установка хоккейной коробки на месте старой у одной из школ.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что финал чемпионата Ижевска по хоккею на валенках состоялся на Центральной площади города 18 марта. Были проведены 10 игр. Победителями отборочных соревнований были «Быки с Холмов», «Торпедо–Татарбазар, «Автик», «Социк» и «Микрорайон Столичный».