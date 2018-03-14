Финал турнира по хоккею в валенках пройдет на главной площади Ижевска

Финал чемпионата Ижевска по хоккею на валенках пройдет на Центральной площади города 18 марта. Организаторы запланировали 10 игр. Выигравшая команда получит главный приз — путевки на чемпионат мира по хоккею в Данию и хоккейную коробку в своем районе.

Как напоминает ИА «Сусанин», победителями отборочных турниров от каждого района Ижевска стали: «Быки с Холмов» (Октябрьский район), «Татарбазар —Торпедо» (Ленинский район), «Автик» («Нефтяник») (Устиновский район), «Социк» (Первомайский район), «Микрорайон Столичный» (Индустриальный район). В перерывах между играми на главной сцене выступят музыкальные коллективы Ижевска.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Кубани в апреле стартует программа «Хоккей без барьеров». Специализированный коллектив для детей с ограниченными возможностями будет создан в Сочи. В следж-команду смогут попасть ребята от 7 до 14 лет. Помимо тренировок на льду, предусмотрена общая физическая подготовка. Секции также откроются в Бердске и Чебоксарах. Всего в России пока действует шесть следж-хоккейных команд: в Туле, Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве и Московской области.