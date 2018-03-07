Дети с инвалидностью будут бесплатно заниматься хоккеем в Сочи

На Кубани в апреле стартует программа «Хоккей без барьеров», специализированная юношеская команда для детей с ограниченными возможностями будет создана в Сочи.

В следж-команду смогут попасть дети от семи до 14 лет. Помимо тренировок на льду, предусмотрена и общая физическая подготовка. Записаться в секцию могут мальчики и девочки, занятия для них бесплатные, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Сочи попал в программу «Хоккей без барьеров» по итогам конкурса поддержки новых детских команд в 2018 году. Его проводит Детская следж-хоккейная лига. Организаторы передадут в секцию оборудование, экипировку и инвентарь, необходимые для начала занятий.

Помимо Сочи, секции откроются в Бердске и Чебоксарах. Также для Саратова будет куплено пять комплектов оборудования и инвентаря. Всего в России пока действует шесть следж-хокейных команд в Туле, Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве и Московской области.