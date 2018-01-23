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Петербург подал заявку на проведение ЧМ-2024 по хоккею

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Официальную заявку в Международную федерацию хоккея (IIFH) на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году подал Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

ЧМ-2024 планируют проводить на двух действующих ледовых аренах — Ледовом дворце, рассчитанном на 12,3 тыс. зрителей, и спортивном комплексе «Юбилейный», способном вместить 6,4 тыс. человек. Портал «Санкт-Петербург.ру» сообщает, что обе арены обладают развитой инфраструктурой и соответствуют всем требованиям IIFH.

На данный момент власти города совместно с хоккейным клубом СКА работают над инвестиционным предложением по вопросу реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский». При удачном решении вопроса он может стать крупнейшей ледовой ареной в Европе.

Кроме того, обсуждаются предложения по размещению фан-зон. Один из вариантов — это Конюшенная площадь. Именно там болельщики размещались во время чемпионата мира по хоккею в 2016 году, а также на Кубке конфедераций в 2017 году.

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