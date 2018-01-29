Турнир по хоккею с мячом в валенках пройдет в Сыктывкаре

В Сыктывкаре второй год подряд пройдет необычный турнир по хоккею с мячом в валенках. Об этом рассказал президент федерации хоккея с мячом по Республике Коми Константин Агафонов.

Мероприятие намечено на 4 февраля в 10:00 на Республиканском стадионе. Турнирная сетка соревнований будет корректироваться в зависимости от количества участников. Организаторы рекомендуют обуваться в валенки или другую, схожую по габаритам, обувь, а также принести свои клюшки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщает ИА «Комиинформ», поучаствовать могут все желающие старше 12 лет. В команде должно быть минимум четыре полевых игрока и вратарь. Записаться можно по электронной почте hk_stroitel@mail.ru или по телефону +79128653765.