Россияне описали идеальную квартиру

Россияне рассказали, какие параметры должны быть у идеальной квартиры. Мужчины больше всего ценят просторные комнаты, в то время как женщинам важна функциональность планировки, а детям — пространство для игр, показали результаты опроса, проведенного специалистами компании «МИЭЛЬ-Новостройки».

Для мужчин также важно, чтобы в квартире не было несущих стен — это позволяет законно сделать перепланировку. Еще мужчины обращают внимание на транспортную доступность жилья.

Помимо функциональной планировки квартиры, россиянки ценят близость зон отдыха и детских площадок рядом с домом. Кроме того, женщинам оказалось особенно важно, чтобы в подъезде был пандус, а на первом этаже место, где можно оставить коляску или детский велосипед.

Детям нравятся комнаты с большими панорамными окнами, чтобы удобно было смотреть салют. Детская комната должна быть оформлена декоративными элементами, такими как пиратский корабль, карета и волшебное дерево.

Отмечается, что стоимость помещения в исследовании не учитывали.

Госдума 23 мая приняла в первом чтении законопроект, который предлагает запретить оформление и продажу микродолей в жилых помещениях. Документ направлен на борьбу с так называемыми резиновыми квартирами и незаконной миграцией.