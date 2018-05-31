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Россияне описали идеальную квартиру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россияне рассказали, какие параметры должны быть у идеальной квартиры. Мужчины больше всего ценят просторные комнаты, в то время как женщинам важна функциональность планировки, а детям — пространство для игр, показали результаты опроса, проведенного специалистами компании «МИЭЛЬ-Новостройки».

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Для мужчин также важно, чтобы в квартире не было несущих стен — это позволяет законно сделать перепланировку. Еще мужчины обращают внимание на транспортную доступность жилья.

Помимо функциональной планировки квартиры, россиянки ценят близость зон отдыха и детских площадок рядом с домом. Кроме того, женщинам оказалось особенно важно, чтобы в подъезде был пандус, а на первом этаже место, где можно оставить коляску или детский велосипед.

Детям нравятся комнаты с большими панорамными окнами, чтобы удобно было смотреть салют. Детская комната должна быть оформлена декоративными элементами, такими как пиратский корабль, карета и волшебное дерево.

Отмечается, что стоимость помещения в исследовании не учитывали.

Госдума 23 мая приняла в первом чтении законопроект, который предлагает запретить оформление и продажу микродолей в жилых помещениях. Документ направлен на борьбу с так называемыми резиновыми квартирами и незаконной миграцией.

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