Госдума приняла в первом чтении законопроект о «резиновых квартирах»

Госдума 23 мая приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить оформление и продажу микродолей в жилых помещениях.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в декабре 2017 года.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, инициатива направлена на «борьбу с так называемыми резиновыми квартирами и незаконной миграцией», передает «Интерфакс».

Законопроектом предлагается «установить общее правило о том, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, что размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения».

Такую норму устанавливают региональные власти. Например, в Москве это 10 кв. м на человека, в некоторых регионах — 15–18 кв. м.

В пояснительной записке отмечается, что это правило не будет распространяться на случаи, когда доля «возникает в результате приватизации или при наследовании жилья, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона».



