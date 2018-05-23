Прямой эфир

Госдума приняла в первом чтении законопроект о «резиновых квартирах»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума 23 мая приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить оформление и продажу микродолей в жилых помещениях.

Жилье без прописки
Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в декабре 2017 года.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, инициатива направлена на «борьбу с так называемыми резиновыми квартирами и незаконной миграцией», передает «Интерфакс».

Законопроектом предлагается «установить общее правило о том, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, что размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения».

Такую норму устанавливают региональные власти. Например, в Москве это 10 кв. м на человека, в некоторых регионах — 15–18 кв. м.

В пояснительной записке отмечается, что это правило не будет распространяться на случаи,  когда доля «возникает в результате приватизации или при наследовании жилья, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предлагают запретить дробить квартиры на «микродоли»
Правительство не поддержало введение лимита на регистрацию в квартирах


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017