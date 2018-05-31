Ученые узнали о негативном влиянии отсутствия секса на здоровье женщин

Даже частичное отсутствие сексуальных отношений, тем более полный отказ от них, чрезвычайно губительно для женского организма, утверждает американский секс-терапевт Сэри Купер.

Сексологи утверждают после проведенного ряда исследований, что прежде всего у представительниц слабого пола теряется сексуальное влечение (либидо). Ученые пришли к выводу, что на самом деле со временем человек всё меньше хочет секса и становится всё более вялым. Купер опровергает предположение, что долгое воздержание от секса ведет к наращиванию внутреннего возбуждения.

Проблемы начинаю происходить и с здоровьем женщин. Так, отсутствие интимной жизни усложняет выработку естественной смазки женских половых органов, а долгий перерыв в сексуальной жизни ослабляет стенки влагалища и приближает менопаузу.

«Месячные становятся еще неприятнее. Отказ от секса может привести к снижению интеллектуальных способностей и повышению стресса», — цитирует секс-терапевта сайт kp.ru.

По словам сексолога, разорвать порочный круг довольно просто — нужно лишь встретить постоянного партнера, радоваться жизни и регулярно предаваться любовным утехам.