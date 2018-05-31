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МИД обвинил Великобританию в политизации работы ОЗХО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инициатива Великобритании о созыве специальной сессии Конференции государств —участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) является попыткой политизации ее работы, говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Лондон и его «единомышленники», в том числе Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония, не скрывают, что хотят использовать конференцию для нагнетания антироссийской истерии по сфабрикованным боевиками «Белых касок» сюжетов о «химатаках» в Сирии и так называемом «деле Скрипалей».

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В МИДе назвали подобное поведение вызывающим, поскольку расследование инцидентов в сирийской Думе и английском Солсбери не завершено.

«Таким образом, авторы этой затеи вполне осознанно ведут дело к вскрытию ОЗХО, что несет в себе риск развала этого международного договора и самой Организации по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении.

Москва призывала государства – участники ОЗХО не идти на поводу у Великобритании и их «единомышленников», что позволит не допустить разрушения глобального режима химического разоружения и нераспространения химоружия.

7 апреля США обвинили правительственные войска Сирии в применении в Восточной Гуте бомбы с хлором. В качестве доказательства было представлено видео «Белых касок». На основании этого 14 апреля Вашингтон, Париж и Лондон нанесли удар по Сирии, выпустив по территории республики 103 ракеты. Большинство из них сирийские ПВО сбили.

Британский агент и экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в организации нападения Россию — Лондон утверждал, что их якобы отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». При этом британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств.

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