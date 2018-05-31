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ВЦИОМ назвал лидера рейтинга доверия среди политиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг доверия среди политиков в стране. По результатам опроса ВЦИОМа, наибольшее доверие главе государства испытывают почти половина граждан страны.

На 27 мая доля респондентов, которые больше всего доверяют Путину, составила 46,9%. При этом 13 мая этот уровень рос до 49,4%.

Второе место в рейтинге занял министр обороны России Сергей Шойгу, ему больше всего доверяют 22% граждан. За ним следует глава МИД Сергей Лавров с 16,2% и премьер-министр Дмитрий Медведев с 12,3%.

Ранее международная исследовательская организация «Глобсек» провела опрос, который показал, что в Словакии, Венгрии и Чехии Владимиру Путину доверяют больше, чем президенту США Дональду Трамп. Среди стран Восточной Европы противоположный результат показала Польша.

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