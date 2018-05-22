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Прокуратура оказалась самым популярным органом правопорядка среди россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Прокуратура лидирует в народном рейтинге среди правоохранительных органов и органов судебной власти.

В случае нарушения гражданских и предпринимательских прав в ведомство за помощью готовы обратиться 48% россиян и две трети представителей бизнеса 67%.

Исследование по оценке работы органов правопорядка и судов провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди поводов для обращения в ведомство респонденты назвали неисполнение обязательств или незаконные действия госорганов, вымогательство, препятствование в ведении бизнеса, нарушение трудовых прав, невыплаты социальных пособий, отказ в лечении и т.д.

На втором и третьем месте среди популярных инстанций у россиян Министерство внутренних дел (МВД) и суды соответственно.

Наиболее известными руководителями правоохранительных органов и органов судебной власти, оказались генеральный прокурор Юрий Чайка (его должность точно отмечают 28% участников всероссийского опроса и 55% предпринимателей) и глава МВД Владимир Колокольцев (28% и 53% соответственно).

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