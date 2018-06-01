1 июня в нашей стране отмечается День защиты детей. Эта дата призывает нас вспомнить о необходимости заботы о тех, кто в наибольшей степени уязвим и нуждается в нашей поддержке.

Когда человек рождается, он невинен и чист, его сознание не замутнено безбожием, гедонизмом, эгоизмом, в нем есть природные добрые свойства. Это видно всякому, кто заглядывал в глаза новорожденному младенцу, ощущал, как он нежен и хрупок, как далек от всего того, что часто омрачает душу взрослого человека.

К сожалению, многие дети сегодня рождаются в неполных семьях, переживают развод родителей, подвергаются негативному воздействию внешней среды. Среды, в которой часто пропагандируются не высокие идеи и возвышенные чувства, а насилие, разврат, грубость, жажда наживы, где поддерживаются и считаются нормальными самые противоестественные страсти. А многим детям даже не дают появиться на свет.

По данным Минздрава, в 2017 году в России было зафиксировано 627 тыс абортов. И хотя это меньше, чем в предыдущие годы (в 2010 году — свыше 1 млн абортов), всё равно это ужасающая цифра, которая свидетельствует о продолжающемся демографическом и нравственном кризисе в нашей стране.

Церковь, общество, каждый из нас должны сделать всё возможное, чтобы будущие мамы, которые из-за разных причин задумываются об аборте, не совершали этот страшный шаг и не убивали во чреве своего ребенка. Чтобы этого не допустить, наша обязанность — оказать им действенную помощь.

В 2016 году по благословению Святейшего патриарха Кирилла был проведен общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми в кризисных ситуациях. По итогам сбора на счет Синодального отдела по благотворительности поступило свыше 39 млн рублей. На эти средства нам удалось открыть больше 100 новых центров гуманитарной помощи в разных регионах, и они продолжают открываться. В этих центрах матери и беременные женщины, которые находятся в трудном материальном положении, получают необходимые продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи.

В России также действуют 54 приюта для беременных и женщин с детьми, открытых при участии Церкви. 53 из них появились за последние семь лет.

Открытие таких центров, приютов для женщин помогает сохранить жизни детям. Однако, несмотря на активное развитие этой работы, действующих центров и приютов пока явно недостаточно для нашей огромной страны.

Поэтому в этом году Святейший патриарх Кирилл благословил провести новый всероссийский сбор средств на помощь беременным и женщинам с детьми. Он пройдет 3 июня во всех российских храмах и будет приурочен к Дню защиты детей. Во всех храмах прозвучит специальное послание предстоятеля Церкви.

Мы хотим, чтобы будущие мамы знали, что Церковь не только говорит о том, что аборт — страшный грех, но и протягивает руку помощи. Мы поддержим каждую женщину, которая обратится к нам за помощью. И не только словом. Если женщина попала в трудную ситуацию, мы готовы предоставить ей приют, оказать материальную помощь, обеспечить всем необходимым.

Жизненно важно помочь женщинам, которые хотят, чтобы уже зачатый — а значит, призванный Богом к рождению — ребенок появился на свет. К сожалению, окружающие люди, близкие нередко готовы этого ребенка убить, подтолкнуть женщину к совершению аборта. Это недопустимо.

Мы должны защитить каждого человека, помогая ему утвердиться в истине добра и любви. Для этого нужно и самому воспитывать себя. В каждом из нас есть ребенок, что-то доброе. Нужно в себе самом защитить ребенка, то хорошее, что было в детстве, то, что мы часто теряем. Это становится возможным, когда мы приобщаемся ко Христу. Господь явил нам образ совершенного человека, и вне общения со Христом человек распадается.

Одна из главных христианских заповедей — заповедь о любви к ближнему. Даже если человек не ходит в храм, он внутренне знает эту заповедь. Помощь другому, забота о слабом и беззащитном — одно из главных условий существования жизни человечества. И от нас самих зависит, сможем ли мы проявить эту заботу и любовь к тем, кто в них особенно нуждается.

Автор — председатель Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата, руководитель православной службы помощи «Милосердие»

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