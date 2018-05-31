Ученые впервые обнаружили нейтронную звезду за пределами Млечного пути

Астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду за пределами галактики Млечный путь. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Публикация от NASA (@nasa) 30 Май 2018 в 2:00 PDT

Объект был обнаружен при анализе снимков, сделанных космической рентгеновской обсерваторией «Чандра», запущенной NASA в 1999 году, и телескопа VLT Европейской Южной Обсерватории в Чили.

Ученые предположили, что открытая звезда относится к редким типам нейтронных звезд со слабым магнитным полем, у которых одновременно нет звезды-компаньона.

Ранее телескоп Hubble сфотографировал огромную космическую арку. На снимке отображены группы из сотен галактик, расположенных на расстоянии около 7,5 млрд световых лет от Земли, где самая яркая из них «закрутила» свет более далекого звездного скопления в фигуру, напоминающую арку.